PJ afasta cenário de crime em caso de turista encontrado morto em Albufeira

A Polícia Judiciária (PJ) não detetou indícios de crime no caso do homem de nacionalidade irlandesa encontrado morto na segunda-feira no fundo de uma arriba em Albufeira, no Algarve, disse hoje à Lusa fonte policial.
"Para já não temos qualquer suspeita de crime. Terá sido um infeliz acidente, mas temos de esperar pelo resultado da autópsia", disse à Lusa fonte da PJ.
O homem encontrava-se a gozar um período de férias em Albufeira e terá desaparecido na madrugada de sábado, o que levou familiares e amigos a lançarem um apelo nas redes sociais que pudesse ajudar à sua localização.
De acordo com o jornal britânico The Sun, o irlandês Mark Kiely, natural de Donegal (República da Irlanda), foi visto pela última vez, cerca das 02:00 de sábado, nas imediações da baixa de Albufeira, próximo ao túnel da praia do Peneco.
O corpo foi encontrado por populares na segunda-feira no fundo de uma arriba junto ao porto de pesca de Albufeira.
A Polícia Marítima foi chamada ao local, tendo acionado a Polícia Judiciária para investigar as causas da morte, tendo este órgão de polícia criminal afastado "qualquer hipótese de crime".
Esta é a quinta morte de turistas britânicos registada em Albufeira desde junho passado: no início daquele mês, um jovem de 21 anos foi encontrado nas escadas que dão acesso à Avenida da Liberdade, e, um outro turista escocês, de 38 anos, foi encontrado morto num terreno baldio na zona do Cerro de Águia, dias depois de ter desaparecido.
Em julho passado, dois turistas britânicos, de 27 e 29 anos, foram encontrados mortos na piscina de um aparthotel do concelho de Albufeira.
Em todos os casos, a PJ foi acionada para investigar as causas da morte, tendo afastado as hipóteses de crime.