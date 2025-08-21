​Se as aulas começassem hoje, mais de 17 mil turmas e 400 mil alunos seriam afetados pela falta de professores

O ano letivo vai começar, mais uma vez, com professores em falta. Segundo as contas da Fenprof, há mais de 3.100 horários por preencher, o que irá afetar um elevado número de alunos se o problema não for resolvido até setembro. "Neste momento, se as aulas começassem agora, tínhamos mais de 17 mil turmas afetadas e estávamos a falar de um número superior a 400 mil alunos" a quem faltaria, pelo menos um professor, afirma o secretário-geral da Fenprof, José Feliciano Costa.

As contas da federação de sindicatos de professores apontam para 3.152 horários por preencher. Cada horário corresponde a um professor por colocar nas escolas do país.

Segundo a Fenprof, neste momento, vive-se "uma situação mais complicada" do que na mesma altura do ano passado. "Temos 3.152 horários por preencher, portanto, cerca de mais mil" do que no ano letivo anterior, diz o secretário-geral.

No entanto, Feliciano Costa recorda que este número não é definitivo já que, "até início do ano letivo, ainda vai haver uma reserva de recrutamento", o que colocará mais professores nas escolas. Aliás, depois da primeira reserva de recrutamento, todas as semanas há novas reservas, o que permite às escolas ir contratando os professores que estão em falta (por exemplo, os que se aposentam ou os docentes que ficam de baixa).

Apesar desta possibilidade, o secretário-geral da Fenprof (que partilha o cargo com Francisco Gonçalves) sublinha que, este ano, "há menos professores disponíveis para a contratação" o que tornará mais difícil colmatar as falhas. No ano passado, havia "19.382 potenciais candidatos, e, neste momento, temos 16.816, ou seja, temos cerca de menos de 3 mil professores disponíveis nas reservas de recrutamento".

A este problema, soma-se outro: as reformas dos professores. "Até agosto deste ano, nós tivemos 2.054 professores já apresentados", em contraste com "um número de entradas que foi muito residual", esclarece o sindicalista. "Vamos começar o ano letivo com falta de professores, problema ainda mais agravado em relação ao ano passado", remata o secretário-geral da Fenprof.