Sobe para 7 número de mortos de incêndio em lar de Mirandela

21 ago, 2025 - 11:05 • Lusa

Uma utente do lar da Misericórdia de Mirandela que estava internada, devido ao incêndio, no sábado, acabou por morrer, hoje, no hospital, aumentando para sete o número de vítimas.

A informação foi avançada pelo provedor da Santa Casa da Misericórdia de Mirandela, Adérito Gomes, à Agência Lusa.

A idosa foi internada nos cuidados intensivos do hospital de Bragança, no sábado, em estado grave, devido à inalação de fumo. Dias depois saiu dos cuidados intensivos, mas continuava internada na unidade hospitalar. Acabou por morrer esta noite.

