Temperaturas voltam a subir. Mais de 20 concelhos de cinco distritos em perigo máximo

As previsões da meteorologia apontam para uma subida gradual das temperaturas.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), esperam-se valores máximos entre os 25 ºC em Viana do Castelo e os 34 ºC em Beja.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



O céu deve apresenta-se pouco nublado ou limpo, com mais nebulosidade até ao meio da manhã no litoral Centro.

Já o vento deve soprar por vezes forte na faixa costeira ocidental e nas terras altas.

As previsões apontam ainda para uma pequena subida da temperatura máxima no interior e pequena descida no sotavento algarvio.

Segundo o IPMA, mais de 20 concelhos dos distritos da Guarda, Castelo Branco, Santarém, Portalegre e Faro estão hoje em perigo máximo de incêndio.

Vários concelhos do interior norte e centro e Algarve estão ainda em perigo muito elevado de incêndio rural e as restantes regiões do continente em perigo elevado.