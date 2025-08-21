Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 9h
  • 21 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Temperaturas voltam a subir. Mais de 20 concelhos de cinco distritos em perigo máximo

21 ago, 2025 - 07:59 • Olímpia Mairos

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), esperam-se valores máximos entre os 25 ºC em Viana do Castelo e os 34 ºC em Beja.

A+ / A-

As previsões da meteorologia apontam para uma subida gradual das temperaturas.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), esperam-se valores máximos entre os 25 ºC em Viana do Castelo e os 34 ºC em Beja.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O céu deve apresenta-se pouco nublado ou limpo, com mais nebulosidade até ao meio da manhã no litoral Centro.

Já o vento deve soprar por vezes forte na faixa costeira ocidental e nas terras altas.

As previsões apontam ainda para uma pequena subida da temperatura máxima no interior e pequena descida no sotavento algarvio.

Segundo o IPMA, mais de 20 concelhos dos distritos da Guarda, Castelo Branco, Santarém, Portalegre e Faro estão hoje em perigo máximo de incêndio.

Vários concelhos do interior norte e centro e Algarve estão ainda em perigo muito elevado de incêndio rural e as restantes regiões do continente em perigo elevado.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 9h
  • 21 ago, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?