Urgência do hospital de Évora sem Ortopedia por 24 horas, até 8h00 de sexta-feira

A urgência polivalente do hospital de Évora está sem atendimento na especialidade de Ortopedia durante 24 horas, desde as 8h00 de hoje, por não ter equipa disponível para assegurar este período, foi hoje anunciado.

Em comunicado à população, publicado na página de Internet da Unidade Local de Saúde do Alentejo Central (ULSAC), esta instituição explica que a urgência fica sem atendimento desta especialidade até às 8h00 de sexta-feira.

A medida deve-se "a motivos imprevistos relacionados com a indisponibilidade de equipa para este período", justificou a ULSAC, em comunicado enviado também à agência Lusa.

Sem este atendimento de Ortopedia no Serviço de Urgência Polivalente no Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE), a unidade local de saúde apelou à população para contactar a Linha SNS 24 (808 24 24 24), tendo em conta que o Serviço Nacional de Saúde funciona em rede.

Só através deste contacto para a Linha SNS 24 (808 24 24 24), a população poderá "ser devidamente orientada, de acordo com a gravidade da sua situação, para as outras instituições", destacou a ULSAC.

A mesma unidade local de saúde recordou ainda que existe atendimento de urgência 24 horas disponível nos centros de saúde em Vendas Novas, Montemor-o-Novo e Estremoz.

Além de ficar sem Ortopedia por 24 horas, a Urgência Polivalente do HESE está, desde há uma semana, com limitações na admissão de utentes na especialidade de Medicina Interna, as quais foram agora prolongadas até às 20h00 de sexta-feira.

Esta especialidade está apenas a aceitar novas admissões de "doentes encaminhados pelo CODU/INEM, por outros médicos ou através do SNS 24", de acordo com a unidade local de saúde.

Segundo a ULSAC, "esta medida temporária deve-se a uma elevada afluência de doentes com quadros clínicos complexos e necessidade de internamento, aliada a uma redução da equipa disponível na especialidade referida".

As limitações na admissão de utentes na urgência do HESE no que respeita a esta especialidade começaram no passado dia 14 e têm vindo, sucessivamente, a ser prolongadas.

Também neste caso, a população, antes de se deslocar ao hospital, deve contactar a Linha SNS 24 (808 24 24 24) ou procurar as unidades de cuidados de saúde primários, para garantir o encaminhamento adequado à gravidade da situação.