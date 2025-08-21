Menu
  Noticiário das 13h
  21 ago, 2025
Incêndios em Portugal

Vítimas dos incêndios apelam ao Governo para que “dê uma ajuda e que seja breve”

21 ago, 2025 - 11:50

Esta quinta-feira, o Governo vai reunir-se em Conselho de Ministros extraordinário, em Viseu, para aprovar medidas de apoio às populações afetadas pelos incêndios. Os autarcas da Guarda, Arganil, Covilhã, Arouca, Trancoso e Chaves pedem, na Renascença, a declaração do estado de calamidade e um pacto de regime.

