Vítimas dos incêndios apelam ao Governo para que “dê uma ajuda e que seja breve”
21 ago, 2025 - 11:50
Esta quinta-feira, o Governo vai reunir-se em Conselho de Ministros extraordinário, em Viseu, para aprovar medidas de apoio às populações afetadas pelos incêndios. Os autarcas da Guarda, Arganil, Covilhã, Arouca, Trancoso e Chaves pedem, na Renascença, a declaração do estado de calamidade e um pacto de regime.
Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.