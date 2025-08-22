Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 22 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

CGTP convoca para 20 de setembro jornada nacional de luta contra alterações laborais

22 ago, 2025 - 11:43 • Lusa

Falando em conferência de imprensa, no Porto, o líder da central sindical apelou à convergência de todos "na luta pela rejeição do pacote laboral", que diz "assalta[r] os direitos dos trabalhadores" e "afronta[r] a Constituição da República Portuguesa".

A+ / A-

A CGTP convocou para 20 de setembro manifestações em Lisboa e Porto contra o anteprojeto de revisão da legislação laboral, apelando à mobilização dos trabalhadores contra o que diz ser "um assalto aos direitos" e uma "afronta à Constituição".

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

"Perante a gravidade dos conteúdos e a calendarização do Governo, com reuniões já marcadas para o próximo mês, a CGTP-IN considera fundamental avançar com o esclarecimento dos trabalhadores e com a realização de uma jornada de luta em setembro, marcando desde já a rejeição do pacote laboral e a mobilização e ação para o derrotar", anunciou hoje o secretário-geral da CGTP, Tiago Oliveira.

Falando em conferência de imprensa, no Porto, o líder da central sindical apelou à convergência de todos "na luta pela rejeição do pacote laboral", que diz "assalta[r] os direitos dos trabalhadores" e "afronta[r] a Constituição da República Portuguesa".

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 22 ago, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?