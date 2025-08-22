Menu
  • Noticiário das 13h
  • 22 ago, 2025
Cinco urgências do SNS encerradas no sábado e quatro no domingo

22 ago, 2025 - 12:45 • Lusa

Autoridades de saúde apelam à população para que, antes de se deslocar a uma urgência, contacte a Linha SNS24 para receber orientação adequada.

Cinco urgências vão estar encerradas no sábado e quatro no domingo, sendo uma de Pediatria e as restantes de Ginecologia e Obstetrícia, indica o Portal do Serviço Nacional de Saúde (SNS) consultado pela Lusa às 11h00 de hoje.

As urgências de Obstetrícia e Ginecologia dos hospitais do Barreiro e de Aveiro estarão encerradas no sábado e no domingo, assim como a de Pediatria do Hospital Vila Franca de Xira, de acordo com as escalas de urgência no portal.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

No sábado, estarão também encerradas as urgências de Obstetrícia e Ginecologia dos hospitais de Setúbal e das Caldas da Rainha, enquanto no domingo o mesmo acontece no Hospital Garcia da Orta.

Quanto às urgências referenciadas, que apenas recebem casos encaminhados pelo Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) ou pela linha SNS 24, o portal indica as pediátricas dos hospitais Amadora-Sintra e de Loures, entre as 00h00 e as 24h00, nos dois dias.

Referenciadas estarão também as urgências de Ginecologia e Obstetrícia dos hospitais de Braga (sábado das 8h00 às 20h00 e domingo das 8h00 às 24h00), de Santarém (sábado, das 00h00 às 8h30), de Leiria (sábado e domingo, 00h00 - 24h00) e do Amadora-Sintra (domingo, 00h00 - 24h00).

As autoridades de saúde apelam à população para que, antes de se deslocar a uma urgência, contacte a Linha SNS24 (808 24 24 24) para receber orientação adequada.

