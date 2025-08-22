Detido jovem de 18 anos suspeito de abusar sexualmente de rapariga de 11 anos

Um jovem de 18 anos foi detido por suspeita de ter abusado sexualmente de uma menina de 11 anos, nos Açores, revelou esta sexta-feira a Polícia Judiciária.

Em comunicado, a polícia de investigação criminal refere que existem “fortes indícios da prática de crimes de abuso sexual de crianças, agravados, cometidos contra uma menina de 11 anos, numa das ilhas do denominado ‘Triângulo’ dos Açores”.

A investigação “teve origem na denúncia da mãe da vítima à PSP, que de imediato ativou a PJ, dado a natureza do crime”, acrescenta a nota.

Ainda segundo a PJ, os factos ocorreram nos últimos dois meses, tendo o abusador, familiar do padrasto da vítima, mantido uma relação de “namoro” com a menor.

O detido foi sujeito a interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicadas medidas de coação não privativas da liberdade.