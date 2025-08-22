Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 22 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Detido jovem de 18 anos suspeito de abusar sexualmente de rapariga de 11 anos

22 ago, 2025 - 12:33 • Olímpia Mairos

Os factos ocorreram nos últimos dois meses, nos Açores, tendo o abusador, familiar do padrasto da vítima, mantido uma relação de “namoro” com a menor.

A+ / A-

Um jovem de 18 anos foi detido por suspeita de ter abusado sexualmente de uma menina de 11 anos, nos Açores, revelou esta sexta-feira a Polícia Judiciária.

Em comunicado, a polícia de investigação criminal refere que existem “fortes indícios da prática de crimes de abuso sexual de crianças, agravados, cometidos contra uma menina de 11 anos, numa das ilhas do denominado ‘Triângulo’ dos Açores”.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A investigação “teve origem na denúncia da mãe da vítima à PSP, que de imediato ativou a PJ, dado a natureza do crime”, acrescenta a nota.

Ainda segundo a PJ, os factos ocorreram nos últimos dois meses, tendo o abusador, familiar do padrasto da vítima, mantido uma relação de “namoro” com a menor.

O detido foi sujeito a interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicadas medidas de coação não privativas da liberdade.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 22 ago, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?