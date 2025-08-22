Menu
  • Noticiário das 23h
  • 22 ago, 2025
"Dominada a maior parte do perímetro do incêndio" na Covilhã

22 ago, 2025 - 23:35 • Ricardo Vieira

Uma frente "continua ativa, mas controlada", adiantou a autarquia esta sexta-feira à noite.

Está dominada a maior parte do perímetro do incêndio que lavra no concelho da Covilhã. O ponto de situação foi avançado esta sexta-feira à noite pela autarquia.

Uma frente "continua ativa, mas controlada" no vale de Alforfa, entre Unhais e a barragem do Padre Alfredo.

Em comunicado divulgado nas redes sociais, a Câmara da Covilhã sublinha que, "apesar da melhoria da situação atual, os meios continuam no terreno e o trabalho de consolidação, rescaldo e vigilância vai prolongar-se com o objetivo de assegurar o controlo definitivo deste incêndio".

A autarquia apela à população que continue a adotar "comportamentos seguros e responsáveis, evitando qualquer atividade que possa colocá-las em risco ou contribuir para reativações".

A Câmara da Covilhã agradece a todos os que têm contribuído para combater o fogo e ajudar as equipas no terreno e manifesta a sua "total solidariedade" para com as populações afetadas, "ao lado das quais continuará no apoio necessário para a resolução dos problemas causados por esta situação".

Pelas 23h20 desta sexta-feira, havia dois grandes incêndios ativos: o que começou a 13 de agosto, em Piódão, no distrito de Coimbra, e chegou à Covilhã; e um que deflagrou esta sexta-feira à tarde em Castro Daire.

