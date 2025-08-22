Excesso de mortalidade "era expectável" com o calor

Desde o início de julho que Portugal mais de 1300 mortes acima do esperado.

Para a Associação de Médicos de Saúde Pública, "era expectável" que a mortalidade aumentasse devido à onda de calor das últimas semanas.

Para o presidente da associação, Bernardo Gomes, é necessário um aumento do controlo de doenças crónicas, uma vez que a exposição ao stress térmico tem impacto em certas doenças sobretudo nos mais velhos.

"Sabemos que, em alturas de calor, temos um acréscimo de mortalidade por enfarte de miocárdio, acidente vascular cerebral, entre outras complicações", explica Bernardo Gomes. "Se nos protegermos do calor e dermos uma folga ao nosso organismo", diz o especialista, especialmente "no caso de organismos mais vulneráveis que não têm tanta capacidade de resistência", como pessoas mais velhas e doentes crónicos, "temos a certeza de ter um menor impacto em termos de complicações e mortalidade".

"Obviamente que o controlo das doenças crónicas e a proteção destas pessoas durante o período de mais calor oferece circunstâncias para um menor impacto", remata.

Desde o início de julho, Portugal registou mais de 1.300 mortes acima do esperado, sobretudo entre pessoas acima dos 75 anos e mais suscetíveis às ondas de calor.

Dados da DGS, citados pelo jornal Público, mostram um excesso relativo de mais de 25% entre 27 de julho e 15 de agosto, período de temperaturas elevadas. Só neste período, houve 1.331 óbitos acima do expectável em todo o país.

O excesso de mortalidade verificou-se em todas as regiões, mas particularmente nas regiões Norte, centro e Alentejo, com exceção do Algarve, em períodos distintos, refletindo um impacto transversal em todo o território nacional.

“As temperaturas elevadas constituem o fator predominante do excesso de mortalidade”, explica a DGS ao Público.

Mesmo com os picos de mortalidade registados em julho e agosto, o balanço global mantém-se estável. Desde 1 de janeiro até 18 de agosto, Portugal registou 77.292 mortes — praticamente o mesmo valor de 2024, quando no mesmo período tinham sido contabilizados 76.849 óbitos.