Excesso de mortalidade mantém-se em Portugal há 20 dias, ultrapassando 1.300 óbitos

22 ago, 2025 - 07:42 • Olímpia Mairos
Desde o início de julho, Portugal registou mais de 1.300 mortes acima do esperado, sobretudo entre pessoas acima dos 75 anos e mais suscetíveis às ondas de calor.
Dados da DGS, citados pelo jornal Público, mostram um excesso relativo de mais de 25% entre 27 de julho e 15 de agosto, período de temperaturas elevadas. Só neste período, houve 1.331 óbitos acima do expectável em todo o país.
Calor
O excesso de mortalidade verificou-se em todas as regiões, mas particularmente nas regiões Norte, centro e Alentejo, com exceção do Algarve, em períodos distintos, refletindo um impacto transversal em todo o território nacional.
“As temperaturas elevadas constituem o fator predominante do excesso de mortalidade”, explica a DGS ao Público.
Mesmo com os picos de mortalidade registados em julho e agosto, o balanço global mantém-se estável. Desde 1 de janeiro até 18 de agosto, Portugal registou 77.292 mortes — praticamente o mesmo valor de 2024, quando no mesmo período tinham sido contabilizados 76.849 óbitos.
