Excesso de mortalidade mantém-se em Portugal há 20 dias, ultrapassando 1.300 óbitos

22 ago, 2025 - 07:42 • Olímpia Mairos

De acordo com a DGS, as temperaturas elevadas constituem o fator predominante do excesso de mortalidade.

Desde o início de julho, Portugal registou mais de 1.300 mortes acima do esperado, sobretudo entre pessoas acima dos 75 anos e mais suscetíveis às ondas de calor.

Dados da DGS, citados pelo jornal Público, mostram um excesso relativo de mais de 25% entre 27 de julho e 15 de agosto, período de temperaturas elevadas. Só neste período, houve 1.331 óbitos acima do expectável em todo o país.

"Altas temperaturas podem levar a aumento de mortalidade", avisam médicos

Calor

"Altas temperaturas podem levar a aumento de mortalidade", avisam médicos

Presidente da Associação Nacional dos Médicos de S(...)

O excesso de mortalidade verificou-se em todas as regiões, mas particularmente nas regiões Norte, centro e Alentejo, com exceção do Algarve, em períodos distintos, refletindo um impacto transversal em todo o território nacional.

“As temperaturas elevadas constituem o fator predominante do excesso de mortalidade”, explica a DGS ao Público.

Mesmo com os picos de mortalidade registados em julho e agosto, o balanço global mantém-se estável. Desde 1 de janeiro até 18 de agosto, Portugal registou 77.292 mortes — praticamente o mesmo valor de 2024, quando no mesmo período tinham sido contabilizados 76.849 óbitos.

Portugal. Europa alerta para "aumento da mortalidade" associada aos fogos

Portugal. Europa alerta para "aumento da mortalidade" associada aos fogos

Alterações climáticas, secas, expansão urbana e al(...)

