Homem detido no Porto por suspeitas de abusar da neta da namorada

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem de 63 anos, pela presumível autoria de crimes de abuso sexual de crianças e pornografia de menores, ocorridos durante os últimos meses na cidade do Porto.

Em comunicado enviado à Renascença, a PJ esclarece que o suspeito foi detido em cumprimento de um mandado de detenção emitido pelo DIAP do Porto.

Já a investigação partiu de “uma denúncia anónima à PJ que dava notícia que uma menina de 9 anos estaria a ser vítima de abuso sexual por parte do namorado da avó”, lê-se na nota.

De acordo com a polícia de investigação criminal, as diligências “permitiram identificar a vítima e o seu agressor, bem como reunir prova bastante de que o agora detido, por várias vezes, constrangeu a vítima a contactos sexuais, que fotografou e gravou, para satisfação pessoal, aproveitando-se da proximidade e ascendente que tinha sobre a menor”.

O detido, sem antecedentes criminais, foi presente a primeiro interrogatório judicial junto do Tribunal de Instrução Criminal do Porto tendo-lhe sido aplicadas medidas de coação de proibição de contacto com a vítima e obrigação de apresentações periódicas.