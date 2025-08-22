Hospital de Évora prolonga até segunda-feira limitações na medicina interna na Urgência

22 ago, 2025 - 17:00 • Lusa
As limitações na admissão de utentes na urgência polivalente do hospital de Évora, na especialidade de Medicina Interna, voltaram esta sexta-feira a ser prolongadas, até segunda-feira, por falta de profissionais de saúde e elevada afluência de doentes.
As limitações estavam previstas terminar às 20h00 desta sexta-feira, mas vão manter-se a partir dessa hora e até às 20h00 da próxima segunda-feira, informou a Unidade Local de Saúde do Alentejo Central (ULSAC).
Em comunicado publicado na sua página na Internet e enviado à agência Lusa, a ULSAC justificou que "esta medida temporária deve-se a uma elevada afluência de doentes com quadros clínicos complexos e necessidade de internamento, aliada a uma redução da equipa disponível".
Neste período, o Serviço de Urgência Polivalente do Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE), para a especialidade de Medicina Interna, receberá apenas novas admissões de "doentes encaminhados pelo CODU/INEM, por outros médicos ou através do SNS 24".
Autoridades de saúde apelam à população para que, (...)
As limitações na admissão de utentes na urgência do HESE no que respeita a esta especialidade começaram no passado dia 14 deste mês e têm vindo, sucessivamente, a ser prolongadas.
A urgência do HESE esteve ainda sem atendimento na especialidade de Ortopedia durante 24 horas, entre as 08h00 de quinta-feira e as 08h00 desta sexta-feira, por não ter equipa disponível, mas a situação já foi hoje normalizada, disse à Lusa fonte da ULSAC.
Devido às limitações agora prolongadas na Medicina Interna no serviço de urgência, a ULSAC apelou à população para contactar a Linha SNS 24 (808 24 24 24) ou procurar as unidades de cuidados de saúde primários, para garantir o encaminhamento adequado à gravidade da situação.
A ULSAC lembrou ainda que existe atendimento 24 horas disponível nos centros de saúde de Vendas Novas, Montemor-o-Novo e Estremoz, no distrito de Évora.