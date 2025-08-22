Hospital de Évora prolonga até segunda-feira limitações na medicina interna na Urgência

As limitações na admissão de utentes na urgência polivalente do hospital de Évora, na especialidade de Medicina Interna, voltaram esta sexta-feira a ser prolongadas, até segunda-feira, por falta de profissionais de saúde e elevada afluência de doentes.

As limitações estavam previstas terminar às 20h00 desta sexta-feira, mas vão manter-se a partir dessa hora e até às 20h00 da próxima segunda-feira, informou a Unidade Local de Saúde do Alentejo Central (ULSAC).

Em comunicado publicado na sua página na Internet e enviado à agência Lusa, a ULSAC justificou que "esta medida temporária deve-se a uma elevada afluência de doentes com quadros clínicos complexos e necessidade de internamento, aliada a uma redução da equipa disponível".

Neste período, o Serviço de Urgência Polivalente do Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE), para a especialidade de Medicina Interna, receberá apenas novas admissões de "doentes encaminhados pelo CODU/INEM, por outros médicos ou através do SNS 24".