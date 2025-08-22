Incêndio em prédio em Agualva-Cacém faz 21 feridos

Um incêndio num prédio em Agualva-Cacém, no concelho de Sintra, fez, na tarde desta sexta-feira, 21 feridos leves por inalação de fumo.

A informação foi confirmada à Renascença por fonte do Comando Sub-regional da Grande Lisboa.

O alerta foi dado ao 12h31. O fogo foi dado como extinto ao 12h54.

O incêndio deflagrou numa habitação do 1º andar, num edifício de quatro pisos. À Renascença, o comandante da corporação de bombeiros de Agualva-Cacém, Carlos Santos, avançou que existem 8 desalojados, um deles uma criança de 8 anos. Os restantes moradores já puderam regressar às suas casas.

Os feridos com idades entre os 3 meses e os 75 anos foram todos encaminhados para os hospitais da região.

No local, estiveram 37 operacionais, apoiados por 15 veículos. As causas do incêndio estão ainda por apurar e a serem investigadas pelas autoridades.

Envolvidas neste incêndio, estiveram as corporações de Agualva-Cacém, Belas, São Pedro, Queluz, Algueirão-Mem Martins, a PSP, o INEM do Hospital de Cascais Cascais e a Proteção Civil da Câmara Municipal de Sintra.