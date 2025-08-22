Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 22 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Incêndios. Menor de 15 anos identificado em Ermesinde por suspeita de fogo florestal

22 ago, 2025 - 16:52 • Lusa

Segundo a PSP, a área ardida foi de cerca de 200 metros quadrados, tendo o incêndio sido extinto por populares e pelos Bombeiros Voluntários de Ermesinde, sem causar perigo para pessoas ou bens.

A+ / A-

Um menor de 15 anos foi identificado em Ermesinde, concelho de Valongo, no distrito do Porto, por suspeita de incêndio florestal, após ter sido surpreendido por um popular a atear fogo numa zona de arvoredo, informou a PSP esta sexta-feira.

O caso ocorreu na quinta-feira, na Rua Monte da Bela, quando o jovem foi visto a abandonar um caminho, no meio do arvoredo, em simultâneo com o início do fogo, circunstâncias que permitiram a sua posterior identificação por elementos da Divisão Policial da Maia.

Segundo a PSP, a área ardida foi de cerca de 200 metros quadrados, tendo o incêndio sido extinto por populares e pelos Bombeiros Voluntários de Ermesinde, sem causar perigo para pessoas ou bens.

Foram identificadas testemunhas no local e a investigação sobre o caso passou para a Polícia Judiciária, acrescenta a nota da PSP.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 22 ago, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?