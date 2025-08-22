Incêndios. Proteção Civil em estado de prontidão até outubro

A Proteção Civil continuará em estado de prontidão até outubro, indicou o Governo, esta sexta-feira.

O secretário de Estado da Proteção Civil diz que manter o dispositivo em total prontidão para eventuais ocorrências que possam surgir.

Rui Rocha garante que o Governo mantém-se "empenhado", mas espera que eventuais incêndios a registar nas próximas semanas não tenham a força e o impacto das últimas semanas.

Mais uma vez, o governante, que esteve reunido com o autarca de Ponte da Barca e associações humanitárias, presentes no combate aos incêndios, sublinhou que houve "um período único de condições metereológicas adversas".

O secretário de Estado anunciou, ainda, um conjunto de mecanismos, para dar resposta financeira às associações humanitárias afetadas pelos fogos até um máximo de 50 mil euros.

Rui Rocha aponta que os apoios serão "agilizados para rapidamente ressarcimos todas as despesas" para garantir que a vida normal destas associações não seja perturbada.

Já esta quinta-feira, o primeiro-ministro anunciou 45 medidas para apoiar as populações afetadas pelos incêndios das últimas semanas.