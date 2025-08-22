Menu
  • Noticiário das 9h
  • 22 ago, 2025
Em Destaque
Incêndios: Registada melhoria significativa no combate aos maiores fogos ativos

22 ago, 2025 - 07:30 • Lusa

Durante a madrugada houve alguns reacendimentos, em localidades do Fundão, mas foram logo controlados.

O combate aos fogos que começaram em Arganil, distrito de Coimbra, e Figueira de Castelo Rodrigo, na Guarda, e que passaram para concelhos vizinhos, decorreu muito favoravelmente durante a noite, segundo a proteção civil.

Fonte do comando sub-regional Beiras e Serra da Estrela disse à agência Lusa, pelas 6h45, que "não houve progressões preocupantes" nos dois fogos, ainda ativos, e que houve "uma melhoria significativa no combate, que decorre favoravelmente".

Durante a madrugada houve alguns reacendimentos, em localidades do Fundão, mas foram logo controlados, acrescentou a fonte, sobre o fogo que teve início em Arganil.

Na quinta-feira, o agravamento da frente de fogo que entrou no concelho da Covilhã obrigou ao confinamento em Unhais da Serra, Cortes de Baixo e Cortes do Meio, mas, segundo a mesma fonte, não houve qualquer problema.

Pelas 7h00, o fogo que teve início em Arganil, no dia 13, estava a ser combatido por 1.605 operacionais, apoiados por 548 veículos, e o incêndio de Figueira de Castelo Rodrigo, que começou na quarta-feira, mobilizava 255 bombeiros e 81 veículos, de acordo com o "site" da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

Tópicos
