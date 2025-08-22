Livreiros "apropriam-se" do Palácio de Cristal para celebrar "o livro e a palavra"

A poucas horas de mais uma edição da Feira do Livro do Porto, a Renascença calcorreou os jardins do Palácio de Cristal para ver os últimos preparativos dos livreiros antes da abertura de portas.

Pelo caminho, carrinhas, caixas e livreiros apressados preenchem a paisagem de quem passa. Ao iniciar o percurso pelo largo corredor que acolhe a Feira, é possível perceber o alarido de quem conta os minutos para a grande abertura. Este ano, são 130 pavilhões e 113 livreiros, editores e alfarrabistas que integram este espaço, desta sexta-feira e até 7 de setembro.

Enquanto alguns já tinham os livros a postos para receber visitantes, outros ainda estavam a montar as estantes, como é o caso de Vanessa Rodrigues, que garante que, apesar disso, não estava atrasada nos preparativos: " Estamos dentro do timing", assegura.

Uns metros mais à frente passamos pela Concha Acústica e pelo Lago dos Cavalinhos, que esperam uma programação variada ao longo das próximas três semanas. Também por aqui, os preparativos continuam. Do lado oposto do recinto, e vindo diretamente da Vila de Oeiras, os donos da "Gatafunho" marcam presença pela segunda vez. "Estamos muito contentes por estarmos aqui, porque é uma feira da qual nós gostamos muito", conta-nos Inês Araújo, responsável por esta livraria e editora independente de livros infantis. "Identificamo-nos muito com esta feira, com o público que aqui está, e com o espírito da feira, que é mesmo de viver o livro e de viver a cultura", diz.

Apesar disso, as expectativas da livreira são comedidas: quer "superar as vendas do ano passado", mas acredita que, "este ano, economicamente as vendas estão um bocadinho diferentes".