"Mudança da circulação atmosférica": Chuva e descida da temperatura no fim de semana

A temperatura vai subir na sexta-feira e no sábado, mas o domingo deverá trazer uma baixa nos termómetros e chuva a Portugal continental, indica o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Em declarações à Renascença, Ângela Lourenço, do IPMA, começa por explicar que “vamos ter entre sexta-feira e sábado dois dias mais quentes, comparativamente com boa parte da semana que estamos a passar”.

“Os valores mais elevados espera-se que sejam atingidos no interior, com 35, 36, 37 graus, e as regiões do Ribatejo e do Alentejo mais interior também a poderem atingir temperaturas máximas entre 36 e 39 graus.”

Só no domingo é que as condições meteorológicas poderão ajudar no combate aos fogos.

“No dia 24, espera-se uma mudança da circulação atmosférica. Vai trazer a descida da temperatura generalizada a todo o território, sendo que será acentuada nas regiões do interior”, indica Ângela Lourenço.

No domingo, a descida “poderá ir até aos 7 a 8 graus, principalmente da temperatura máxima. Vai trazer mais nuvens e a possibilidade de precipitação, sobretudo, no Litoral Norte e Centro.