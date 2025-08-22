Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 1h
  • 22 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

"Mudança da circulação atmosférica": Chuva e descida da temperatura no fim de semana

22 ago, 2025 - 01:35 • Catarina Severino Alves , com redação

Temperatura máxima pode descer até 8 graus no domingo e a chuva será uma preciosa ajuda no combate aos incêndios.

A+ / A-

A temperatura vai subir na sexta-feira e no sábado, mas o domingo deverá trazer uma baixa nos termómetros e chuva a Portugal continental, indica o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Em declarações à Renascença, Ângela Lourenço, do IPMA, começa por explicar que “vamos ter entre sexta-feira e sábado dois dias mais quentes, comparativamente com boa parte da semana que estamos a passar”.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

“Os valores mais elevados espera-se que sejam atingidos no interior, com 35, 36, 37 graus, e as regiões do Ribatejo e do Alentejo mais interior também a poderem atingir temperaturas máximas entre 36 e 39 graus.”

Só no domingo é que as condições meteorológicas poderão ajudar no combate aos fogos.

“No dia 24, espera-se uma mudança da circulação atmosférica. Vai trazer a descida da temperatura generalizada a todo o território, sendo que será acentuada nas regiões do interior”, indica Ângela Lourenço.

No domingo, a descida “poderá ir até aos 7 a 8 graus, principalmente da temperatura máxima. Vai trazer mais nuvens e a possibilidade de precipitação, sobretudo, no Litoral Norte e Centro.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 1h
  • 22 ago, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?