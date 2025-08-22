Menu
  Noticiário das 13h
  22 ago, 2025
Novas regras para clínicos do SNS são um "castigo aos médicos", diz FNAM

22 ago, 2025 - 12:30 • Vítor Mesquita , João Malheiro

Joana Bordalo e Sá critica a medida por ser "punitiva", sem olhar para o problema base.

A Federação Nacional dos Médicos (FNAM) vê a intenção do Governo em apertar as regras aos clínicos do SNS como "um castigo" a estes profissionais de saúde.

De acordo com o semanário "Expresso", que teve acesso à versão preliminar do decreto-lei, os médicos deixarão de poder trabalhar como prestadores de serviços nos hospitais públicos se não assinarem contrato com o SNS.

As restrições ditam, ainda, que os médicos que se desvincularam do SNS nos últimos três anos deixam de poder ser contratados à tarefa.

À Renascença, Joana Bordalo e Sá, da FNAM, critica a medida por ser "punitiva", sem olhar para o problema base. "Deviam estar a pensar como vão garantir mais médicos no quadro", refere.

A representante considera que que "os médicos, que vão sair, vão continuar fora do SNS e irão trabalhar mais para o setor privado ou para o estrangeiro".

"Não vai resolver o problema", lamenta.

A presidente da FNAM apela que os médicos sejam respeitados, algo que não acontece através destas medidas. A FNAM defende uma dedicação exclusiva "desde que seja voluntária e devidamente valorizada".

Joana Bordalo e Sá realça que se os médicos sentirem que têm melhores salários e condições de trabalho "vão querer ficar por si no SNS".

"Um médico interno estando fora da carreira, estando a trabalhar de forma precária, claro que vai procurar outras soluções", explica.

"O Governo de Montenegro queixa-se que falta muito em médicos tarefeiros, mas é incapaz de investir nos médicos do quadro. É essa a solução que não está a ser apresentada, mas a FNAM continua a lutar por ela", conclui.

