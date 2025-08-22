PJ detém suspeita de ter ateado incêndio com palha a arder numa habitação em Estarreja

22 ago, 2025 - 12:19 • Olímpia Mairos
A Polícia Judiciária (PJ) deteve, fora de flagrante delito, uma mulher suspeita do crime incêndio urbano, que destruiu uma habitação no concelho de Estarreja, em maio.
Em comunicado, a PJ indica que o incêndio terá sido provocado “num contexto de vingança, originado pelo não pagamento de trabalhos domésticos”.
“A suspeita deslocou-se à habitação do devedor, partiu o vidro de uma janela e introduziu no interior da casa palha a arder”, acrescenta a nota.
Segundo, a polícia o fogo destruiu a habitação e só não atingiu prédios vizinhos face à pronta intervenção dos bombeiros.
A detida, com 50 anos, vai ser presente às autoridades judiciárias na comarca de Aveiro, para interrogatório e aplicação de medidas de coação.