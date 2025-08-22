Menu
Vem aí chuva no fim de semana e as temperaturas vão baixar

22 ago, 2025 - 07:15 • Olímpia Mairos

A+ / A-

As previsões da meteorologia para fim de semana apontam para céu nublado, chuva e descida acentuada das temperaturas no domingo.

Para esta sexta-feira, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA prevê céu pouco nublado ou limpo, com mais nebulosidade no litoral Centro e na Costa Vicentina até meio da manhã e pequena subida de temperatura, em especial no norte e centro.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 13ºC, em Leiria e na Guarda, e os 20ºC, em Castelo Branco e as máximas entre os 26ºC, em Aveiro, e os 36ºC, em Évora e Santarém.

De acordo com o IPMA, mais de 50 concelhos dos distritos de Viseu, Coimbra, Guarda, Castelo Branco, Santarém, Portalegre e Faro encontram-se hoje em perigo máximo de incêndio rural. Vários concelhos do interior norte e centro, bem como do Algarve, estão em perigo muito elevado, enquanto as restantes regiões do continente apresentam perigo elevado.

Para sábado, o IPMA aponta para céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de mais nebulosidade no litoral oeste, que poderá persistir em alguns locais.

O vento deverá ser em geral fraco, soprando moderado do quadrante oeste a partir da tarde, e por vezes forte nas terras altas, de nordeste até início da manhã, e a partir do meio da tarde.

Há ainda possibilidade de formação de neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais do litoral oeste, podendo registar-se uma pequena subida da temperatura máxima no interior Norte e Centro e uma pequena descida no litoral.

Já no domingo prevê-se céu geralmente muito nublado, diminuindo gradualmente de nebulosidade a partir da tarde, de norte para sul e períodos de chuva ou aguaceiros no Norte e Centro a partir da manhã.

O vento deverá soprar de fraco a moderado do quadrante oeste, tornando-se moderado a forte nas terras altas a partir do meio da tarde, com rajadas até 60 quilómetros por hora.

As previsões apontam ainda para uma nova descida de temperatura, mais acentuada na máxima.

