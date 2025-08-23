Menu
Dois incêndios em Pedrogão Grande progridem "com bastante intensidade". IC8 cortada

23 ago, 2025 - 16:50 • Miguel Marques Ribeiro , Carla Fino

Incêndios em Pedrógão Grande avançaram para o concelho da Sertã e obrigaram ao reforço de meios de várias regiões. Casas estão na linha de fogo e vias principais permanecem cortadas.

A+ / A-

O IC8 encontra-se cortado em ambos os sentidos, devido a incêndios que deflagraram na tarde deste sábado em Pedrogão Grande, no distrito de Leiria. A interrupção da circulação ocorreu por volta das 14h50, entre Pedrógão Grande e Pedrógão Pequeno.

Entretanto, alastrou também ao concelho vizinho da Sertã, no distrito de Castelo Branco.

São incêndios que apesar de estarem na fase inicial, estão a progredir muito rapidamente, contou à Renascença o comandante José Costa, da Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil.

Um primeiro incêndio, junto à vila de Pedrogão Grande, "teve início às 14h27. Tem 57 veículos, 12 meios aéreos e 246 operacionais".

"Este incêndio já levou à intervenção no IC8 e está ainda a ser reforçado com mais meios", afirma o responsável.

O segundo incêndio, no mesmo concelho de Pedrógão Grande, na freguesia da Graça, terá deflagrado pelas 15h21, adianta a página da ANEPC. "Este [está a ser combatido] com 29 veículos, um meio aéreo e 105 operacionais".

Segundo avançou o comandante José Costa, "os incêndios estão muito próximos um do outro, a progredir com bastante intensidade".

A população de Pedrógão Grande volta a ser surpreendida pelas chamas oito anos depois dos trágicos incêndios de 2017, que causaram a morte de 66 pessoas, feriram 253 (sete com gravidade), e destruíram cerca de 500 casas e 50 empresas.

[Notícia atualizada às 16h56 com declarações do comandante José Costa, da Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil]

