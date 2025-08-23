Menu
Forcado de São Manços morre após colhida no Campo Pequeno

23 ago, 2025 - 12:44 • Lusa

A+ / A-

O forcado Manuel Trindade, dos Amadores de São Manços, distrito de Évora, morreu hoje no Hospital de São José, em Lisboa, após colhida sofrida na sexta-feira no Campo Pequeno, disse fonte próxima do grupo à agência Lusa.

Manuel Trindade, de 22 anos, foi colhido quando efetuava uma pega a um toiro da ganadaria Vinhas, tendo embatido com violência nas tábuas.

Prontamente socorrido, o forcado foi transportado para o Hospital de São José onde faleceu ao início da manhã de hoje.

