Incêndios: Arganil continua a concentrar atenções da Proteção Civil

Cerca de 1.470 operacionais continuavam esta manhã envolvidos no combate ao incêndio em Arganil, no distrito de Coimbra, apoiados por mais de 500 meios terrestres, segundo a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

O fogo, que deflagrou no dia 13, em Piódão, foi o que mais mobilizou recursos durante a noite, permanecendo como a ocorrência mais significativa em acompanhamento pela Proteção Civil.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Em declarações à Renascença, o comandante José Costa, oficial de operações da ANEPC, adiantou que “decorrem trabalhos de consolidação do perímetro, bem como ações de combate a focos ainda ativos nas localidades de Alvoco da Serra e Loriga, ambas no concelho de Seia”.

De acordo com o responsável, estão no terreno 1.462 operacionais, 492 veículos e 15 meios aéreos.

Questionado sobre eventuais riscos para a população, nomeadamente em Alvoco da Serra, José Costa garantiu que “estão lá meios colocados no terreno, e também meios aéreos com descargas”. Sublinhou ainda que se trata de áreas de difícil acesso, onde o combate terrestre é limitado, mas mostrou-se confiante de que “com o emprego combinado de meios aéreos e terrestres, a situação seja resolvida ao longo do dia”.

Já o incêndio que atingiu Bustelo e Almofala, no concelho de Castro Daire, foi dado como dominado às 05h22 desta manhã.

Segundo o comandante, decorrem agora “trabalhos de rescaldo e vigilância, com apoio de meios aéreos, para consolidar uma frente de cerca de 4 quilómetros que foi extinta durante a noite com recurso a ferramentas manuais”.

Pelas 8h20, a ANEPC registava na sua página na internet três fogos ativos, o de Arganil e dois que começaram hoje de madrugada em Moimenta e em Ervedosa, ambos no município de Vinhais (Bragança).

No total, havia 27 incêndios que mobilizavam 2.275 operacionais, 755 meios terrestres e seis meios aéreos.

A maioria dos fogos estava em fase de resolução ou de conclusão.

Os fogos provocaram três mortos, incluindo um bombeiro, e vários feridos, alguns com gravidade, e destruíram total ou parcialmente casas de primeira e segunda habitação, bem como explorações agrícolas e pecuárias e área florestal.

Portugal ativou o Mecanismo Europeu de Proteção Civil, ao abrigo do qual recebeu cinco meios aéreos para ajudar a combater os incêndios.

Segundo dados oficiais provisórios, até 21 de agosto arderam 234 mil hectares no país, mais de 53 mil dos quais só no incêndio que teve início em Arganil.

[notícia atualizada às 9h20 de 23 de agosto de 2025 para acrescentar declarações do comandante José Costa]