Incêndios em Pedrogão Grande. Cinco aldeias evacuadas, IC8 cortada

O IC8 encontra-se cortado em ambos os sentidos, devido a incêndios que deflagraram na tarde deste sábado em Pedrogão Grande, no distrito de Leiria. A interrupção da circulação ocorreu por volta das 14h50, entre Pedrógão Grande e Pedrógão Pequeno.

Entretanto, alastrou também ao concelho vizinho da Sertã, no distrito de Castelo Branco.

São incêndios que apesar de estarem na fase inicial, estão a progredir muito rapidamente, contou à Renascença o comandante José Costa, da Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil.



Um primeiro incêndio, junto à vila de Pedrogão Grande, "teve início às 14h27. Tem 57 veículos, 12 meios aéreos e 246 operacionais".

"Este incêndio já levou à intervenção no IC8 e está ainda a ser reforçado com mais meios", afirma o responsável.

O segundo incêndio, no mesmo concelho de Pedrógão Grande, na freguesia da Graça, terá deflagrado pelas 15h21, adianta a página da ANEPC. "Este [está a ser combatido] com 29 veículos, um meio aéreo e 105 operacionais".

Segundo avançou o comandante José Costa, "os incêndios estão muito próximos um do outro, a progredir com bastante intensidade".

A população de Pedrógão Grande volta a ser surpreendida pelas chamas oito anos depois dos trágicos incêndios de 2017, que causaram a morte de 66 pessoas, feriram 253 (sete com gravidade), e destruíram cerca de 500 casas e 50 empresas.

Fogo obriga a evacuar cinco aldeias de Pedrógão Grande

Os incêndios em Pedrógão Grande levaram à evacuação de cinco aldeias, informou à Lusa fonte da Guarda Nacional Republicana.

Segundo fonte do Comando Territorial da GNR de Leiria, estão a ser evacuadas as aldeias de Marroquil, Torneira, Romão, Agria e Sobreiro, na freguesia de Pedrógão Grande.

[Notícia atualizada às 19h15]