  • Noticiário das 20h
  • 23 ago, 2025
Incêndios. Reacendimento de fogo no Piodão obriga a corte da A23 e N18

23 ago, 2025 - 21:32 • Lusa

O incêndio que atingiu o concelho do Fundão começou no dia 13 no Piódão, em Arganil, distrito de Coimbra.

O incêndio no concelho do Fundão, distrito de Castelo Branco, que ficou sem frentes ativas na sexta-feira, reacendeu e obrigou ao corte da autoestrada 23 (A23), indicou a Câmara Municipal pelas 21:00 na rede social facebook.

"Devido a um reacendimento no fogo que afeta o concelho do Fundão, informa-se que o fogo se encontra ativo na zona de Alpedrinha e Castelo Novo, pelo que se apela a todas as pessoas destes locais que se mantenham em zonas seguras, adotem comportamentos de autoproteção e que sigam as indicações das autoridades no terreno", lê-se na mensagem.

Contactada pela Lusa, fonte do comando distrital de Castelo Branco da GNR confirmou que o reacendimento do incêndio obrigou ao corte da A23, entre os nós do Fundão Sul e Castelo Novo, e indicou que também foi cortada ao trânsito a Estrada Nacional 18 (EN18).

Ao longo de mais de uma semana, este incêndio de grandes dimensões afetou outros concelhos do distrito de Coimbra, assim como municípios do distrito da Guarda e outros de Castelo Branco.

Portugal continental tem sido afetado por múltiplos incêndios rurais de grande dimensão desde julho, sobretudo nas regiões Norte e Centro.

Os fogos já provocaram quatro mortos, incluindo um bombeiro, e vários feridos, alguns com gravidade, e destruíram total ou parcialmente casas de primeira e segunda habitação, bem como explorações agrícolas e pecuárias e área florestal.

Portugal ativou o Mecanismo Europeu de Proteção Civil, ao abrigo do qual dispõe de dois aviões Fire Boss, um helicóptero Super Puma e dois aviões Canadair.

Segundo dados oficiais provisórios, até 23 de agosto arderam cerca de 248 mil hectares no país, mais de 57 mil dos quais só no incêndio que teve início em Arganil.

