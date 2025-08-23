Incêndios. Registadas 57 novas ocorrências e maior preocupação é no Piódão e em Pedrógão

A Proteção Civil contabilizou este sábado 57 novos focos de incêndios rurais e as ocorrências ativas empenhavam 2.258 operacionais, com três fogos de maior preocupação, um no Piódão e dois em Pedrógão Grande.

De acordo com o segundo comandante nacional de Emergência e Proteção Civil, José Ribeiro, entre as 00:00 e as 17:00, registou-se "um total de 57 ocorrências", das quais 12 no período noturno, "maioritariamente naquilo que é a zona norte do país, mas também algumas na região centro".

"Neste momento temos empenhados, na totalidade, 2.258 operacionais, apoiados por 754 veículos e 30 meios aéreos", afirmou o responsável operacional no ponto de situação na sede da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), em Carnaxide (Oeiras), pelas 19:00.

José Ribeiro acrescentou que, nesse momento, existiam "três ocorrências" que "apresentam maior preocupação pela complexidade" que colocam no combate.

Nesta situação estão "a ocorrência de Piódão, em Coimbra", que "já está na zona de Castelo Branco e da Guarda", mobilizando "1.603 operacionais, 513 veículos e 18 meios aéreos".

"Esta tarde surgiram mais dois incêndios na zona de Pedrógão [Grande], um em São Vicente, outro na Graça", acrescentou, avançando que, em São Vicente, estavam 410 operacionais, 116 veículos e 16 meios aéreos, e na Graça 189 operacionais, 47 veículos e três meios aéreos.

"Portanto, no total destas três ocorrências, temos 2.159 operacionais, 726 veículos e 29 meios aéreos", apontou.