Mais de 1.500 operacionais combatem incêndio na Serra da Estrela

23 ago, 2025 - 15:50 • Olímpia Mairos , Anabela Góis , João Cunha , Miguel Marques Ribeiro , Ângela Roque

As frentes que lavram no concelho de Seia são a ocorrência mais significativa porque estão perto das localidades de Loriga e Alvoco da Serra.

A+ / A-

1.511 operacionais combatem, nesta altura, o incêndio que deflagrou no dia 13 em Piódão e que, em dez dias, já atingiu os concelhos de Arganil, Oliveira do Hospital, Covilhã, Seia, Fundão, Pampilhosa da Serra e Castelo Branco.

Cerca das 15h53 da tarde havia ainda 508 veículos e oito meios áreos mobilizados para o local.

As frentes mais preocupantes registam-se no concelho de Seia, próximas das localidades de Loriga e Alvoco da Serra.

Em declarações à Renascença, o comandante José Costa, oficial de operações da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, diz acreditar que a situação poderá ser dominada ao longo deste sabado.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Segundo o responsável, as forças envolvidas no terreno desenvolvem "trabalhos de consolidação do perímetro do incêndio e no combate a focos ativos em Loriga e Alvoco da Serra".

Durante a madrugada e a manhã "registaram-se algumas reativações, nomeadamente em Cortes do Meio e Louriçal do Campo, que estão a ser combatidas pelo dispositivo que se encontra no terreno", acrescenta.

Entretanto, em Arcos de Valdevez permanece ativo um incêndio iniciado esta manhã, que está a ser reforçado com meios terrestres e com o apoio de dois aviões anfíbios.

Há ainda a registar novos focos de incêndio em Friões - Valpaços, em S. Miguel de Vila Boa - Sátão.

Já em Castro Daire, o fogo entrou em fase de resolução, mantendo ainda cerca de 100 operacionais e quatro meios aéreos no terreno, numa área de quatro quilómetros que necessita de consolidação.

Em Vinhais, distrito de Bragança, o incêndio que começou ao início da madrugada encontra-se em fase de conclusão, com cerca de 40 bombeiros e um meio aéreo ainda mobilizados.

[notícia atualizada às 15h55 de 23 de agosto de 2025]

