PJ detém dois suspeitos de crime de incêndio florestal na Lousã

23 ago, 2025 - 12:40 • Olímpia Mairos
A Polícia Judiciária (PJ) deteve dois homens, de 20 e 23 anos, suspeitos da prática de um crime de incêndio florestal ocorrido a 18 de agosto, na zona da Lousã.
Em comunicado enviado à Renascença, a PJ esclarece que “os suspeitos, recorrendo a chama direta (isqueiro), atearam fogo a um terreno rural em pousio, coberto por densa vegetação espontânea, nomeadamente herbáceas e silvas, situado junto a habitações e nas imediações da vasta mancha florestal da Serra da Lousã”.
A polícia de investigação criminal sublinha que, nesse dia, se registavam condições de risco máximo de incêndio, com temperaturas muito elevadas e baixa humidade relativa — fatores altamente propícios à propagação de fogos de grandes dimensões.
Os detidos vão ser presentes ao Tribunal Judicial de Coimbra para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação consideradas adequadas.