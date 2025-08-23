Menu
  • Noticiário das 14h
  • 23 ago, 2025
PR apresenta condolências à família do operacional que morreu esta madrugada

23 ago, 2025 - 13:50 • Olímpia Mairos , com Lusa

Também a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil apresentou “as mais sentidas condolências à família, amigos, colegas e à Afocelca neste momento de dor e luto", destacando ainda a “coragem, abnegação e elevado sentido de dever” do operacional.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, apresentou este sábado “sentidos pêsames” à família do sapador florestal que faleceu esta madrugada, após não resistir aos ferimentos sofridos durante o combate ao incêndio no concelho do Sabugal.

“O Presidente da República apresenta sentidos pêsames à família de Daniel Esteves, Sapador Florestal da Afocelca, que tragicamente perdeu a vida na sequência do combate direto aos incêndios florestais no concelho do Sabugal”, lê-se na nota publicada no sítio oficial da Presidência da República.

Também a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) manifestou pesar, dirigindo “as mais sentidas condolências à família, amigos, colegas e à Afocelca neste momento de dor e luto”.

Em comunicado enviado à Renascença, a ANEPC recorda ter recebido “com profundo pesar a notícia do falecimento do operacional Daniel Esteves”, que se encontrava hospitalizado desde 19 de agosto, na sequência de ferimentos graves sofridos nas operações de combate às chamas no Sabugal.

“Com elevada consternação para todos os que servem a proteção e socorro em Portugal, lembramos, com enorme gratidão, a forma generosa, profissional e sempre abnegada com que milhares de operacionais integram diariamente este esforço nacional de defesa da floresta contra os incêndios”, acrescenta a nota.

A entidade sublinha ainda que Daniel Esteves integrava o dispositivo da Afocelca no âmbito do Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais (DECIR 2025), “cumprindo a sua missão com coragem, abnegação e elevado sentido de dever”.

Também a Afocelca, empresa de proteção florestal detida pelos grupos Altri e Navigator, expressou “profundo pesar” pela morte do seu colaborador, assegurando estar “disponível para prestar todo o apoio necessário” à família, colegas e amigos.

A Altri, por sua vez, associou-se às condolências, reafirmando o compromisso de apoio em conjunto com a Afocelca.

O sapador florestal, de 45 anos, tinha 75% do corpo queimado e sofria de comorbidades prévias. Faleceu esta madrugada no Hospital de São João, no Porto, “em consequência do quadro clínico grave que apresentava”.

