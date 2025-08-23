Prisão preventiva para dois suspeitos de falsificação e branqueamento

Ficaram em prisão preventiva os dois homens, de 28 anos, detidos pela Polícia Judiciária, em Faro, por suspeita da autoria de crimes de falsificação de documentos e branqueamento de capitais.

Em comunicado enviado à Renascença, a PJ esclarece que a investigação, iniciada há mais de um ano, “apurou que os suspeitos, não residentes em Portugal, procediam à abertura de contas bancárias em território nacional, com recurso a múltiplas identificações e outra documentação falsa”.

“O objetivo era colocar e fazer circular fundos, que resultavam de práticas ilícitas, nomeadamente de burlas informáticas”, acrescenta a nota.

Segundo a PJ, as contas de passagem serviam para receber e dissipar centenas de milhares de euros, provenientes de países europeus, indiciando que os suspeitos façam parte de uma rede alargada que se dedica ao branqueamento de dinheiro ilícito.

A polícia de investigação criminal dá conta ainda da apreensão de “um importante acervo probatório documental” indicando que foram “identificadas duas dezenas de contas bancárias e mais de duas centenas de fluxos financeiros realizados através das mesmas”.

As detenções ocorreram em flagrante delito, na sequência de mais uma abertura de conta bancária, com recurso a documentação falsa.

Presentes às autoridades judiciárias competentes foram-lhes aplicadas as medidas de coação de prisão preventiva

A investigação prossegue a cargo da PJ, visando a extensão da atividade criminosa.