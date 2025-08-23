Quase 50 mil alunos sabem este fim-de-semana se ficaram colocados no ensino superior

Os resultados das candidaturas dos quase 50 mil alunos ao ensino superior são divulgados no domingo, arrancando na segunda-feira o período de quatro dias para se inscreverem na instituição em que ficaram colocados.

Este ano há menos candidatos ao ensino superior: Apenas 49.595, menos 9.046 do que no ano passado, um valor semelhante ao registado em 2018.

Também a média da maioria dos exames nacionais baixou em relação a 2024 - num universo de 25 disciplinas, 15 tiveram piores resultados - e aumentaram ligeiramente as vagas nas instituições de ensino superior.

Estes fatores deveriam aumentar as hipóteses de mais alunos ficarem colocados, mas os resultados só serão publicamente divulgados no domingo, sendo que nos últimos anos os serviços do Ministério da Educação têm enviado logo no sábado uma mensagem aos candidatos revelando se ficaram colocados e qual a instituição.

Os alunos colocados terão entre segunda e quinta-feira para se inscrever, uma decisão que não impede uma candidatura à 2.º fase para quem não conseguiu vaga onde queria.

Nos últimos anos, cerca de 90% dos candidatos conseguem um lugar no ensino superior, sendo que nem sempre é a instituição ou o curso pretendido.

Nestes casos, os jovens podem candidatar-se à 2.º fase, mas devem colocar apenas as instituições para onde preferem ir em alternativa ao curso em que ficaram colocados, porque se ficarem colocados na 2.º fase perdem automaticamente a vaga atribuída na 1.º fase.