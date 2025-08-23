Quatro urgências do SNS encerradas durante o dia de hoje

Quatro urgências de Obstetrícia e Ginecologia estão hoje encerradas nos hospitais de Portimão, Barreiro, Caldas da Rainha e Aveiro, indica o portal do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

De acordo com os dados consultados pela Lusa às 8h30 de hoje, estão encerradas a urgência de Obstetrícia do Hospital de Portimão, a urgência de Obstetrícia e Ginecologia do Hospital Nossa Senhora do Rosário, no Barreiro, a urgência de Obstetrícia e Ginecologia do Hospital Distrital das Caldas da Rainha e a urgência de Obstetrícia e Ginecologia do Hospital Infante Dom Pedro, em Aveiro.

O portal do SNS indicava esta sexta-feira que a urgência de Obstetrícia do hospital de Portimão estaria aberta, tendo a informação mudado e este serviço está hoje fechado. Já em relação a Setúbal, o portal indicava esta sexta-feira que a urgência de Obstetrícia e Ginecologia estaria hoje fechada, mas encontra-se hoje em funcionamento.

Em relação às urgências referenciadas, que recebem apenas casos encaminhados pelo Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) ou pela linha SNS 24, o portal indicam que estão neste modelo de funcionamento as urgências de Obstetrícia e Ginecologia do Hospital Garcia de Orta, em Almada, das 8h30 às 20h30, do hospital Amadora/Sintra, das 8h00 às 24h00, do Hospital de Braga, das 8h00 às 20h00, de Vila Franca de Xira, das 00h00 às 24h00, de Santarém, das 00h00 às 8h30, do Hospital de Santo André, em Leiria, das 00h00 às 24h00.

Também as urgências pediátricas do hospital Amadora/Sintra, de Vila Franca de Xira e do Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, todas das 00h00 às 24h00, estão a funcionar hoje com referenciação.

As autoridades de saúde apelam à população para que, antes de se deslocar a uma urgência, contacte a Linha SNS24 (808 24 24 24) para receber orientação adequada.