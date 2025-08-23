Restabelecida circulação ferroviária na Linha do Algarve após atropelamento mortal

23 ago, 2025 - 10:48 • Lusa
A circulação ferroviária na Linha do Algarve foi restabelecida pelas 9h56, depois de estar interrompida devido ao atropelamento que resultou na morte de um homem, no concelho de Loulé, segundo a Infraestruturas de Portugal (IP).
A circulação esteve interrompida, entre as estações de Parque da Cidade e Loulé, na freguesia de Almancil, entre as 7h15 e as 9h56, após terem sido concluídos os trabalhos de desimpedimento da via, de acordo com a fonte da IP.
Fonte do Comando Regional do Algarve da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) disse à Lusa que estiveram no local 13 operacionais da Guarda Nacional Republicana (GNR), Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e bombeiros.