  • Noticiário das 10h
  • 23 ago, 2025
Sábado com calor, mas já com sinais de mudança

23 ago, 2025 - 08:40 • Olímpia Mairos , José Carlos Silva

De acordo com o IPMA, mais de 80 concelhos dos distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Vila Real, Bragança, Viseu, Guarda, Coimbra, Santarém, Portalegre e Castelo Branco encontram-se este sábado em perigo máximo de incêndio rural.

A meteorologia prevê para este sábado uma subida das temperaturas no interior das regiões do Norte e Centro, com céu pouco nublado ou limpo em grande parte do território.

À Renascença, a meteorologista do IPMA Ângela Lourenço explica que a subida da temperatura, será “mais significativa no interior das regiões Centro e Sul”.

“Ainda vai ser um dia quente, principalmente nas regiões do Interior. Estamos à espera de temperaturas que podem chegar a 37 graus em Castelo Branco, 35, 36 em Évora, 34 em Braga”, aponta.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, mais de 60 concelhos dos distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Vila Real, Bragança, Viseu, Guarda, Coimbra, Santarém, Portalegre e Castelo Branco encontram-se este sábado em perigo máximo de incêndio rural.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Para domingo, prevê-se “uma mudança ligeira das condições meteorológicas, espera-se essencialmente uma descida de temperatura que será acentuada da temperatura máxima nas regiões Norte e Centro”, adianta a meteorologista.

Ângela Lourenço aponta ainda para o “aumento da nebulosidade e a aproximação de uma superfície frontal fria que está em dissipação e é de fraca atividade”.

“Poderá dar alguma precipitação, mas é no Litoral, essencialmente no Litoral a Norte do Cabo Raso. Portanto, esta precipitação não é expectável, que evolua para o Interior”, sublinha.

