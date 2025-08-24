Cinco mortos em despiste no Algarve

Um veículo despistou-se na EN 266, entre Portimão e Monchique, no distrito de Faro, provocando a morte aos cinco ocupantes. A notícia foi avançada pela SIC e já confirmada pela Renascença.

Uma das vítimas é o presidente da JSD de Lagoa, no Algarve, Gonçalo Oliveira, disse à agência Lusa o deputado social-democrata Cristóvão Norte.

O veículo terá capotado, deflagrando em chamas, e as vítimas foram encontradas carbonizadas no interior da viatura.

O fogo terá alastrado a zona de mato contígua, mas já foi controlado.

O trânsito encontra-se interrompido nos dois sentidos.



De acordo com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, o alerta foi dado às 12h46. Para o local foram mobilizados 23 operacionais e 12 viaturas para responder ao acidente, bem como 38 operacionais e 10 viaturas para combater o incêndio.



[notícia atualizada às 22h12 - presidente da JSD de Lagoa é uma das vítimas]