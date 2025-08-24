Menu
  • Noticiário das 16h
  • 24 ago, 2025
Cinco mortos em despiste no Algarve

24 ago, 2025 - 14:34 • Olímpia Mairos , Ângela Roque

Veículo despistou-se na EN 226, na zona de Caldas de Monchique, e deflagrou em chamas. Corpos foram encontrados já carbonizados dentro da viatura.

Um veículo despistou-se na EN 266, entre Portimão e Monchique, no distrito de Faro, provocando a morte aos cinco ocupantes. A notícia foi avançada pela SIC e já confirmada pela Renascença.

O veículo terá capotado, deflagrando em chamas, e as vítimas foram encontradas carbonizadas no interior da viatura.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O fogo terá alastrado a zona de mato contígua, mas já foi controlado.

O trânsito encontra-se interrompido nos dois sentidos.

De acordo com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, o alerta foi dado às 12h46. Para o local foram mobilizados 23 operacionais e 12 viaturas para responder ao acidente, bem como 38 operacionais e 10 viaturas para combater o incêndio.

