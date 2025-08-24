Cinco urgências do SNS encerradas este domingo

Cinco urgências estão hoje encerradas nos hospitais de Portimão, Barreiro, Aveiro e Almada para os serviços de Obstetrícia e Ginecologia e no hospital de Torres Vedras para a especialidade de Pediatria.

De acordo com os dados consultados pela Lusa às 9h00 de hoje, estão encerradas a urgência de Obstetrícia do Hospital de Portimão, a urgência de Obstetrícia e Ginecologia do Hospital Nossa Senhora do Rosário, no Barreiro, a urgência de Obstetrícia e Ginecologia do Hospital Infante Dom Pedro, em Aveiro, e a urgência do Hospital Garcia de Orta, em Almada.

Já o Hospital Distrital de Torres Vedras tem hoje a urgência pediátrica encerrada.

O portal do SNS indicava esta sexta-feira que a urgência de Obstetrícia do hospital de Portimão estaria aberta, tendo a informação mudado e este serviço está hoje fechado. Em relação ao hospital de Vila Franca de Xira, o portal indicava esta sexta-feira que a urgência de pediatria estaria hoje fechada, mas encontra-se, neste momento, sob o modelo de referenciação.

Em relação às urgências referenciadas, que recebem apenas casos encaminhados pelo Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) ou pela linha SNS 24, o portal indicam que estão neste modelo de funcionamento as urgências de Obstetrícia e Ginecologia do hospital Amadora/Sintra, das 8h00 às 24h00, de Vila Franca de Xira, das 00h00 às 21h00 e do Hospital de Santo André, em Leiria, das 00h00 às 24h00.

Também as urgências pediátricas de Vila Franca de Xira e do Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, das 00h00 às 24h00, e as urgências pediátricas do Barreiro, das 20h00 às 24h00, estão a funcionar hoje com referenciação.

As autoridades de saúde apelam à população para que, antes de se deslocar a uma urgência, contacte a Linha SNS24 (808 24 24 24) para receber orientação adequada.