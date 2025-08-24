Duas frentes a arder com intensidade no fogo que deflagrou em Sabrosa

Um incêndio que deflagrou este domingo em Sabrosa, distrito de Vila Real, tem duas frentes ativas a arder com muita intensidade e obrigou a fazer a defesa da aldeia de Sobrados, segundo fonte do comando sub-regional do Douro.

O alerta para este fogo foi dado às 15:06, na zona de Paradela de Guiães, estando a lavrar numa zona de povoamento adulto.

Segundo a fonte, o incêndio avança com duas frentes e estão a ser reforçados os meios para este teatro de operações.

De acordo com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), para o local estavam mobilizados, pelas 17:30, 199 operacionais, 51 viaturas e seis meios aéreos.

Vento e projeções dificultam combate, canil foi evacuado

O vento forte e as projeções dificultam o combate ao incêndio que lavra entre aldeias, em Sabrosa, no distrito de Vila Real, obrigou à retirada de cães de um hotel canino.

Este é já o terceiro grande fogo que atinge o concelho de Sabrosa, desde julho, com o primeiro a afetar a zona de Souto Maior, depois outro que começou em São Cibrão (Vila Real) e se estendeu até São Martinho de Anta e o de hoje, cujo alerta foi dado pelas 15:06, em Paradela de Guiães.

A presidente da Câmara de Sabrosa, Helena Lapa, explicou à agência Lusa que o vento forte e as projeções estão a dificultar o combate a este fogo, que lavra em zona de pinhal adulto.

"E os meios aéreos, sobretudo os aviões têm muita dificuldade em atuar com eficácia porque está um fumo muito negro", descreveu a autarca.

De uma quinta em Roalde, acrescentou Helena Lapa, foram retirados os cães que estavam num hotel canino, enquanto os cavalos ali existentes foram levados à mão pelos proprietários.

Para já, referiu, "não há aldeias ameaçadas", mas o incêndio "anda entre" localidades.

Segundo acrescentou, por precaução, há carrinhas da câmara preparadas para retirar habitantes "caso seja necessário".

O fogo começou por colocar em risco a aldeia de Sobrados, mas o vento acabou por encaminhar as chamas em outra direção.