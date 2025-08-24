FAL defende medidas "urgentes" para inverter "quebra" de candidatos ao ensino superior

A Federação Académica de Lisboa (FAL) defendeu este domingo medidas que assegurem "igualdade de oportunidades" no acesso ao ensino superior. Num comunicado enviado à agência Lusa, a FAL preconizou a "necessidade urgente de medidas" que garantam também "o reforço do apoio social aos estudantes e a valorização estratégica do ensino superior em Portugal". "Os resultados agora conhecidos da primeira fase do concurso nacional de acesso ao ensino superior para o ano letivo de 2025/2026 revelam uma tendência que deve preocupar toda a sociedade portuguesa", alertou. A organização académica da capital referiu que, desta vez, "candidataram-se apenas 48.718 estudantes, menos 9.583 do que em 2024, e foram colocados 43.899 novos estudantes, o que representa uma quebra de 16,4% face ao ano passado e o valor mais baixo da última década".

"Ao mesmo tempo, sobraram 11.513 vagas, mais do dobro das registadas em 2024, confirmando a existência de um desequilíbrio profundo entre a oferta formativa e a procura efetiva por parte dos jovens", sublinhou. Quedas significativas Para a FAL, "os números são claros e transversais: as universidades de Lisboa (-293 colocados), do Porto (-47), de Coimbra (-188) ou do Minho (-280) registaram quedas significativas, ao mesmo tempo que politécnicos como os de Santarém (-43,1%), Guarda (-46,7%) ou Tomar (-44,8%) viram praticamente metade dos seus lugares ficar por preencher". "A par desta quebra generalizada, verificou-se também uma descida acentuada em áreas estratégicas como a engenharia e as competências digitais, onde milhares de vagas sobraram. Este não é apenas um problema estatístico, é um retrato de um país que está a perder a capacidade de fixar e formar os seus jovens", lamentou.

Na ótica da Federação Académica de Lisboa, "quatro fatores ajudam a explicar esta realidade: a quebra demográfica, que ano após ano reduz o número de potenciais candidatos, os custos incomportáveis da vida académica, em particular do alojamento, que afastam milhares de estudantes do ensino superior, a migração crescente dos jovens portugueses, que procuram no estrangeiro as oportunidades de futuro que não encontram em Portugal, e a alteração dos requisitos de acesso" através do concurso nacional. "É urgente agir com medidas concretas que invertam esta trajetória. Desde logo, é essencial um reforço estrutural do apoio social, assegurando que nenhum jovem é impedido de estudar por razões económicas", reclamou. Segundo a FAL, isso implica "acelerar o investimento em residências universitárias públicas, alargar os critérios de atribuição de bolsas e garantir que o processo é célere e previsível". Ajustes no modelo de acesso Por outro lado, considerou "fundamental ajustar o modelo de acesso, tornando-o mais transparente, justo e alinhado com a realidade das novas gerações, evitando a exclusão desnecessária de candidatos que, embora capazes, não encontram hoje vias de ingresso".