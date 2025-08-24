Incêndios: Fogo de Piódão entra em resolução ao fim de 11 dias

O incêndio que deflagrou em Piódão, no concelho de Arganil, no distrito de Coimbra, entrou este domingo em resolução, ao fim de 11 dias.

De acordo com a informação disponibilizada na página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, não há frentes ativas

A lavrar em vários concelhos desde o dia 13, o incêndio mantém no terreno 1.292 operacionais, apoiados por 432 viaturas e seis meios aéreos.

Cerca de 64 mil hectares arderam neste que é um dos piores incêndios em Portugal, em matéria de área ardida, de acordo com dados do Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais (SGIFR).

O incêndio começou em Piódão, tendo alastrado a vários concelhos vizinhos, atingindo os distritos de Guarda e de Castelo Branco.



Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



“Na Freguesia do Piódão, o levantamento dos danos causados pelo incêndio vai realizar-se nos dias 25 e 26 de agosto”, informa a autarquia de Arganil na página de Facebook.

De acordo com a informação disponibilizada, a equipa vai ser acompanhada por membros das comissões e associações das respetivas localidades, não estando previstas sessões com local e horário fixos.

“O levantamento será realizado diretamente com os proprietários afetados”, esclarece o município.