Incêndios: Fogo em Loriga continua ativo, mas sem perigo para a população

O incêndio em Loriga, no concelho de Seia, que foi consequência do fogo de Piódão, no município de Arganil, continua ativo, embora não apresente risco para a população.

De acordo com o presidente da Junta de Freguesia de Loriga, José Pinto, continua a verificar-se uma frente de fogo ativa, "que não é muito grande, mas que teima em não se extinguir".

No local continuam os meios aéreos, "que estão a ir buscar água à praia fluvial de Loriga, bombeiros e militares", acrescenta.

O autarca diz que o "encontra-se na encosta da serra, em zona com pedras e de difícil acesso", garantindo que não há qualquer risco para a população, que se encontra longe das chamas.

Já na freguesia de Alvoco da Serra, também no concelho de Seia, distrito de Guarda, a situação "está mais tranquila", referiu o presidente da Junta de Freguesia, Carlos Marques.

"Já ardeu quase tudo. Agora estamos na fase de vigilância para controlar os reacendimentos e vamos iniciar o levantamentos dos estragos", acrescentou.

Carlos Marques revela que a sua freguesia "chegou a ter quatro aldeias sem água" e apenas numa delas a situação ainda não está resolvida.

"Agora vamos avaliar todas as necessidades e os prejuízos da população. Perderam-se pastos, animais...", precisou.

O incêndio que atingiu o concelho do Fundão e que começou no dia 13 no Piódão, em Arganil, distrito de Coimbra, e tinha ficado sem frentes ativas na sexta-feira, reacendeu no sábado, obrigando ao corte da autoestrada 23 (A23) e da Nacional 18.

Fonte do Comando Territorial da GNR de Castelo Branco disse hoje à Lusa que todas as vias já se encontram a circular sem restrição desde a madrugada, não se registando qualquer encerramento de estradas no distrito.