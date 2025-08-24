Incêndios: Piódão mantém-se como a maior preocupação ao fim de 11 dias

O incêndio em Piódão, no concelho de Arganil, distrito de Coimbra, iniciado a 13 de agosto, é o que mobiliza mais meios esta manhã.

Segundo o comandante Pedro Araújo, o fogo “mantém uma frente ativa” na zona de Loriga-Torre. Trata-se de uma área de difícil acesso, mas “os trabalhos estão a decorrer de forma satisfatória, ou seja, favorável”, sublinhou.

No terreno encontram-se 1.251 operacionais, apoiados por 414 veículos terrestres.

Já em Pedrógão Grande, no distrito de Leiria, o incêndio que deflagrou no sábado e levou à evacuação preventiva de algumas aldeias foi dado como dominado às 3h40 deste domingo.

As equipas mantêm operações de rescaldo, consolidação do perímetro e vigilância, envolvendo 671 operacionais e 216 veículos.

Em declarações à Renascença, o presidente da Câmara de Pedrógão Grande, António Lopes, disse que está a ser realizado o levantamento de todos os estragos e de possíveis primeiras habitações destruídas para garantir o acompanhamento da ação social. O autarca desconhecia qualquer situação de desalojados.

“Isso vai ter que ser tudo confirmado do terreno e não posso estar a avançar com informações”, ressalvou.

O autarca adiantou ainda que as pessoas que foram deslocadas ou confinadas estão a regressar às suas casas.

Durante a manhã, a ANEPC registou ainda novos fogos em Castanheira do Ribatejo (Vila Franca de Xira, Lisboa) e em Águas Mortas (Baião, Tâmega e Sousa), ambos rapidamente dominados.

No total, às 08h00, estavam ativos 30 incêndios em Portugal continental, mobilizando 2.414 operacionais e 796 veículos terrestres, sem recurso a meios aéreos.

[notícia atualizada às 10h40 de 24 de agosto de 2025]



