Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 9h
  • 25 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Incêndios. Proteção Civil registou 38 ocorrências e três mereciam maior preocupação

24 ago, 2025 - 19:55 • Lusa

As três situações apresentam "maior preocupação" são as ocorrências em Vila Verde, Cabeceiras de Basto, e Sabrosa, que empenham 353 operacionais, 93 veículos e 11 meios aéreos.

A+ / A-

A Proteção Civil contabilizou este domingo 38 incêndios rurais, que mobilizaram 1.193 operacionais, com três fogos de maior preocupação para o dispositivo de combate em Vila Verde, Cabeceiras de Basto e Sabrosa.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

Segundo o comandante nacional de Emergência e Proteção Civil, Mário Silvestre, entre as 00:00 e as 17:00, registaram-se em Portugal continental "38 incêndios, 10 dos quais durante o período noturno, que envolveram 1.193 operacionais, 290 veículos terrestres e realizado 102 missões com os meios aéreos".

"Em todo o país, a esta hora, em ocorrências ativas, estão empenhados 425 operacionais, 110 veículos e 13 meios aéreos", afirmou o responsável, pelas 19:00, no ponto da situação na sede da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), em Carnaxide (Oeiras).

As três situações que apresentavam a essa hora "maior preocupação" eram as ocorrências em Vila Verde, Cabeceiras de Basto, e Sabrosa, que empenhavam 353 operacionais, 93 veículos e 11 meios aéreos.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 9h
  • 25 ago, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?