Politécnicos alertam para diminuição de alunos e pedem alteração das regras de acesso

Os institutos politécnicos alertaram hoje para o decréscimo nas colocações do ensino superior, dizendo que a situação é mais grave no interior dos país, e pedem que se alterem as regras de acesso.

Os resultados das candidaturas dos quase 50 mil alunos ao ensino superior são conhecidos hoje - menos 9.046 do que no ano passado - e, em comunicado, o Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos adiantaram que os cerca de 14 mil alunos colocados no subsistema politécnico representam "uma redução significativa face ao ano transato".

A taxa de colocação nos institutos politécnicos ficou pelos 63% e a situação é mais grave nas instituições do interior do país, "onde a queda do número de alunos coloca em causa a sustentabilidade de algumas áreas de formação".

Para a presidente do Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos, Maria José Fernandes, os números das colocações são o reflexo de "uma litoralização do ensino superior, que além de acentuar as assimetrias regionais, coloca em causa a coesão territorial e o legítimo acesso de todos os jovens ao ensino superior", lê-se no comunicado.