  Noticiário das 10h
  • 25 ago, 2025
Presidente da JSD de Lagoa foi uma das vítimas no acidente em Monchique

24 ago, 2025 - 21:30 • Lusa

Gonçalo Oliveira era estudante de Direito e tinha feito no sábado 21 anos.

Uma das vítimas mortais do acidente deste domingo em Monchique, no distrito de Faro, foi o presidente da JSD de Lagoa, no Algarve, Gonçalo Oliveira, disse à Lusa o deputado social-democrata Cristóvão Norte.

De acordo com o deputado, Gonçalo Oliveira era estudante de Direito e tinha feito no sábado 21 anos.

O despiste de um ligeiro causou hoje a morte dos cinco ocupantes na Estrada Nacional 266, no concelho de Monchique, disse à Lusa fonte do Comando Sub-regional do Algarve da Proteção Civil.

As vítimas foram encontradas carbonizadas, depois de o acidente também ter provocado a propagação de um incêndio na mata em redor, que foi prontamente dominado, disse a mesma fonte.

O primeiro alerta foi dado às 12:46 e o incêndio no mato em redor estava dominado às 13:10, segundo a fonte.

As cinco vítimas foram declaradas mortas pelo médico do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) que se deslocou ao local.

Ainda segundo a Proteção Civil, na resolução deste acidente estiveram envolvidos 101 operacionais pertencentes aos bombeiros, à Guarda Nacional Republicana (GNR), ao Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) e ao INEM.

  Noticiário das 10h
