Suspeito de violência doméstica sobre os pais em Penafiel fica em prisão preventiva

Um homem de 40 anos suspeito de violência doméstica sobre os pais em Penafiel, no distrito do Porto, foi detido na quinta-feira em Felgueiras e ficou em prisão preventiva, anunciou este domingo a GNR.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.



De acordo com um comunicado enviado hoje à agência Lusa, o comando territorial do Porto da GNR refere que, na quinta-feira, "deteve um homem de 40 anos por violência doméstica, no concelho de Felgueiras", através do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Especificas (NIAVE) de Penafiel.

"No âmbito de uma denúncia de violência doméstica, os militares da Guarda desenvolveram diligências policiais que permitiram apurar que o agressor exercia violência física, psicológica e financeira contra as vítimas, seus pais, de 61 e 64 anos", refere o comunicado.

Foi dado cumprimento a um mandado de detenção e o detido "foi presente ao Tribunal de Judicial de Penafiel, onde lhe foi aplicada a medida de coação de prisão preventiva".

"A violência doméstica é um crime público e denunciar é uma responsabilidade coletiva", recorda a GNR, assinalando que os cidadãos podem participar situações no Portal Queixa Eletrónica, através do 112, no Posto da GNR mais próximo à sua área de residência, na aplicação MAI112 disponível e destinada exclusivamente aos cidadãos surdos, e na aplicação SMS Segurança, também direcionada a pessoas surdas.